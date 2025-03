Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Hospital Nostra Senyora Meritxell podrà realitzar al voltant de 400 intervencions cardiovasculars bàsiques a l'any, segons ha informat el Govern a través d'un comunicat. L'escrit recull que l'executiu ha aprovat la licitació de les obres per adequar una sala on practicar operacions com la implantació de marcapassos o la col·locació d'un 'stent' intracoronari simple. Aquest fet implicarà que els andorrans no hauran de desplaçar-se a centres hospitalaris de l'estranger, perquè en l'actualitat aquests tipus d'intervencions són derivades a centres fora d'Andorra.

El concurs es publicarà aquest dimecres al BOPA per adjudicar els treballs de remodelació d'espais i reforç estructural per al sosteniment de la nova màquina d'intervencionisme cardiovascular i tot el sistema d'instal·lacions. Les empreses interessades podran presentar les seves candidatures fins al 12 de maig a les 17 hores, a partir de la publicació al BOPA.