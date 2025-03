El servei d’atenció a les persones refugiades tracta un centenar de llars

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tres anys després de la crisi de refugiats provocada per la guerra a Ucraïna les dades publicades pel servei dedicat al suport a les persones desplaçades adscrit a la secretaria d’Estat d’Igualtat indiquen que durant l’any passat es van tractar pràcticament el mateix nombre de llars que el 2023, 111 (l’any anterior havien estat 118) i que suposen un total de 260 persones. La meitat són adults entre 30 i 64 anys, hi ha 67 menors, 24 joves d’entre 18 i 29 anys i 34 persones grans. Les dades mostren que la majoria de llars tenen mitjans econòmics per cobrir les necessitats bàsiques ja que únicament 13 (24 persones) van necessitar ajuts per a la manutenció. La quantitat destinada per l’administració va ser de 33.650 euros. Dos famílies més (15 en total) es van proveïr a la botiga solidària de la Creu Roja.