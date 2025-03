Menjar i beure gratis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts va jutjar en rebel·lia els dos turistes; van passar una setmana de vacances consumint serveis complementaris de l’hotel (menjar, beure...), es van saltar el check out per no haver de fer front a la factura i van fer-se fonedissos. La targeta de crèdit que havien deixat de garantia estava inoperativa, el contacte telefònic no existia i no van contestar mai més un correu electrònic. Tampoc ha aconseguit que donin senyals de vida el Tribunal, que els acaba de condemnar per una contravenció penal d’estafa privilegiada a un mes d’arrest domiciliari condicional i a abonar a l’hotel el deute, amb els interessos legals que toquin.