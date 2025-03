Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cultura Activa organitza per segon any consecutiu l’esdeveniment Què llegim aquest sant Jordi?, una activitat per presentar totes les publicacions andorranes en català de l’any. L’acte tindrà lloc el 3 d’abril a les set de la tarda a la biblioteca d’Escaldes.