Encamp i Andorra la Vella presenten els primers plans de gestió forestals

Andorra la Vella i Encamp han estat les primeres parròquies a presentar els respectius plans de gestió forestal, durant la celebració d'una nova reunió ordinària de la Comissió de coordinació i desenvolupament de l'estratègia nacional de la biodiversitat d'Andorra (CENBA). Durant la trobada, presidida pel ministre Guillem Casal, s'ha tractat la gestió forestal dels boscos del país, competència que recau en els comuns i que els encomana a fer els anomenats plans de gestió forestal. Aquests han de tenir en compte la conservació de la biodiversitat i del paisatge, la millora o manteniment del nivell evolutiu de la vegetació, la potenciació de la capacitat d'embornal de carboni dels boscos i l'aprofitament com a font de biomassa. Segons informa l'executiu, està previst que durant l'any es convoquin més reunions perquè la resta d'administracions presentis els plans de gestió forestal.

D'altra banda, Casal ha aprofitat la reunió per assenyalar que el Govern continua treballant per aprovar nous plans de recuperació d'espècies, com ja es va fer l'any 2024, amb la validació dels primers plans per a 15 espècies en perill d'extinció.