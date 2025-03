Els gruixos de neu continuen enfilant-se

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els efectes de la borrasca Martinho han contribuït a seguir ampliant el mantell nival a la muntanya. La darrera actualització facilitada ahir pel servei meteorològic indicava que dissabte s’havien registrat 8 centímetres de neu nova a la Tossa dels Espiolets i 7 a Sorteny i les Fonts d’Arinsal, respectivament. Són les zones on es van recollir les acumulacions més àmplies i que es van sumar a un divendres també prolífic, amb 13 centímetres al Bony de les Neres o Perafita. La jornada d’ahir es van repetir les precipitacions, que al matí van obligar a activar la fase groga al Port d’Envalira i per accedir a Pal i Arcalís; al vespre novament es necessitaven equipaments per passar el port. La previsió indica que les temperatures baixes es mantindran la setmana vinent i que fins dimecres s’espera més nuvolositat al nord amb febles nevades. Granvalira registrava ahir –segons la informació recollida al seu web– entre 130 i 200 centímetres de neu per encarar el darrer mes de la temporada.