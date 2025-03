Despreniments a la façana de l'Hotel Pol

Publicat per

La caiguda d’unes fustes a la voravia va obligar ahir a la tarda el comú de Sant Julià a tancar l’avinguda Verge de Canòlich als vianants a l’altura de l’edifici de l’antic Hotel Pol i a barrar l’estacionament de vehicles. Aquesta mesura va afectar només la zona de la façana de l’hotel i va prende per seguretat, segons van informar fonts de la corporació. La zona també es van tancar amb cinta amb previsió de les tasques de sanejament que s’hi hauran de fer properament.

Una tanca instal·lada pel comú.COMÚ DE SANT JULIÀ

La situació no va passar d’un petit ensurt i no van haver-se de lamentar danys personals ni materials. El problema el van gestionar els agents del servei de circulació i no va requerir cap intervenció dels bombers. L’avinguda Verge de Canòlich és una de les més concorregudes de la parròquia.