Controlada una conductora amb una taxa de 2,13

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una dona va ser detinguda a Soldeu per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,13 grams d'alcohol per litre de sang. L'arrestada, de 42 anys, circulava per la Carretera General 2, quan els agents la van aturar. Dues persones més van ser controlades pels mateixos fets, el primer, un turista de 27 anys, a Ransol, que va donar una taxa d'1,84. L'altre, un home de 46 anys, va ser detingut a Encamp la matinada de diumenge amb un positiu, també, d'1,84.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la policia va arrestar quatre persones per possessió de diverses substàncies estupefaents. La primera detenció es va produir dissabte, en un local d'oci nocturn al Tarter, a dos homes de 24 i 27 anys, que duien mitja pastilla d'èxtasi cadascun. La matinada de diumenge, un turista de 22 anys, va ser controlat amb 0,3 grams de tusi, en un altre local la Tarter. A soldeu, un turista de 36 anys, va ser detingut per possessió de 0,2 grams de cocaïna.