Concòrdia vol l’oblit sanitari per a pacients oncològics

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat set esmenes a la Proposició de Llei per fer efectiu el dret a l’oblit sanitari, entrada pel grup parlamentari socialdemòcrata el passat setembre. La formació ha treballat a partir de les dues lleis que modifica, que són la d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, i la de competència efectiva i protecció del consumidor.

La voluntat de les esmenes de Concòrdia és que les persones supervivents de càncer no siguin discriminades en comparació amb altres persones consumidores, i que “igualment que la resta de persones per raó de les seves condicions de salut no puguin ser discriminades, tret que aquestes diferents condicions siguin fonamentades, proporcionades i raonables, i que quedin degudament documentades segons criteris prèviament establerts i objectius”.