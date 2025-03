Tancament per la reforma integral de la llacuna exterior de Caldea

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El centre d'oci termal d'Andorra, Caldea, iniciarà una reforma integral de la llacuna exterior que obligarà a tancar el centre després de Setmana Santa i fins al 27 de juny. Durant aquest període, es realitzarà l’aturada tècnica obligatòria de les instal·lacions incloses en les modalitats d'Accés Classic i Plus, apunta Caldea, tot informant que oferirà entrades a un preu especial i es planificaran diverses sessions de Champagne Sessions en divendres i dissabtes.

Caldea prepara un nou espectacle d'acrobàcies, pole aeri i música en viu per Setmana Santa, que tindrà lloc en la Gran Llacuna. L'espectacle es dura a terme per una parella d'artistes reconeguts internacionalment per haver participat en diversos programes de televisió o el Cirque du Soleil.