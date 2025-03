Beques per incrementar la presència femenina en els camps de la informàtica i l'electricitat

Publicat per Agències Encamp Creat: Actualitzat:

Forces elèctriques d'Andorra (FEDA) té entre cella i cella capgirar la baixa presència femenina en el sector de la informàtica i en el de l'electricitat. La companyia ha signat aquest dimarts un conveni amb la Universitat d'Andorra i l'escola Lycée Comte de Foix amb l'objectiu de fomentar la igualtat en aquests dos camps de treball. Per aquest motiu FEDA cada any atorgarà una beca a una estudiant perquè pugui cursar el bàtxelor d'informàtica a la universitat del país i una altra a la dona que cursi la formació professional en especialitat elèctrica (MELEC) del Lycée. FEDA obrirà la convocatòria el 22 d'abril per aquelles persones que les vulguin optar.

"Són dos sectors que FEDA necessita professionals i estan molt masculinitzats actualment", ha afirmat el director general de FEDA, Albert Moles. L'empresa elèctrica disposa d'una plantilla on només el 25% són dones i en els càrrecs directius el valor està al voltant del 23%. "L'objectiu és d'igualar el màxim l'equilibri entre homes i dones", ha indicat Moles. Per aquest motiu la parapública ha tirat endavant aquesta iniciativa per ajudar-les i alhora per visibilitzar aquestes professions i per contribuir a crear referents en aquests sectors.

De fet, en aquests moments les xifres d'estudiants femenines en aquestes dues formacions són molt baixes. En el cas de la universitat, només el 10% del bàtxelor són dones, mentre que en el MELEC dels dotze alumnes només n'hi ha una que sigui dona. "Ens hi hem d'esforçar tots molt perquè la desproporció és bastant gran", ha comentat el rector de l'UdA, Juli Minoves. Precisament, la carrera d'informàtica és la "més masculinitzada" en el centre universitari, tal com ha assegurat el rector. "El fet que hi hagi carreres poc feminitzades té efectes sobre els salaris perquè les professions més feminitzades són les que pitjor estan retribuïdes i, en canvi, la informàtica és un àmbit amb molta demanda i amb salaris per sobre de la mitjana", ha asseverat Minoves, que ha afegit: "La incorporació de més dones en aquest sector pot contribuir a reduir la bretxa salarial". També s'ha posicionat a favor d'aquesta iniciativa el proviseur del Lycée Comte de Foix, Olivier Salvan, ja que ha explicat que aquest projecte servirà per incidir en la lluita contra els estereotips lligats a certes professions.

La beca FEDA per a dones informàtiques estarà dotada amb un ajut anual de 1.686 euros per sufragar el cost de la matrícula. A més, es donarà un ajut mensual de 450 euros per finançar les despeses derivades de l'estudi durant deu mesos i renovable fins als trenta mesos i l'alumna també tindrà la possibilitat de treballar a la companyia, ja que FEDA li farà un contracte laboral de pràctiques a l'estiu i també el primer any després de finalitzar els seus estudis.

D'altra banda, per la beca dones electricistes, l'ajut serà de 200 euros durant deu mesos. En aquest cas també hi haurà la possibilitat de realitzar pràctiques formatives a FEDA i un contracte de sis a dotze mesos després dels estudis.