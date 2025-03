Arrestat un turista per amenaçar de mort el recepcionista d'un hotel

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un turista, de 42 anys, ha estat arrestat aquesta matinada per amenaçar de mort el recepcionista de l'hotel on s'allotjava al Pas de la Casa. L'home es trobava en estat d'embriaguesa i quan els agents s'han presentat al lloc dels fets per procedir a la seva detenció ha mostrat resistència. L'arrestat, a més, ha reiterat les amenaces i s'ha mostrat molt violent, arribant a insultar els policies. Durant el trasllat ha seguit amb la mateixa actitud violenta i ha trencat la finestra posterior del vehicle policial a puntades de peu. L'home està arrestat com a presumpte autor de delictes contra la llibertat, contra l'honor i contra la funció pública.