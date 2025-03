Alerta sanitària per presència d'api no declarat a plats preparats de la marca Bonarea

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària després de detectar la presència d’api no declarat a l’etiquetatge d’alguns plats preparats de la marca BonÀrea. Aquesta incidència pot afectar exclusivament les persones al·lèrgiques a aquest aliment, tot i que des del ministeri es destaca que no comporta cap risc per a la resta de la població. Les autoritats sanitàries ja estan supervisant la retirada dels productes afectats del mercat, i es recomana a les persones amb al·lèrgia a l’api que s’abstinguin de consumir-los.

Els plats afectats es poden consultar al lloc web de BonÀrea, a través de l’enllaç següent: www.bonarea.com/ca/default/infoproduct.