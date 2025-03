Un 70,6% de ciutadans se senten "molt segurs" quan caminen sols de nit

Respostes de l'enquesta de seguretat sobre entrades a domicilis no autoritzadesEstadística

Andorra és un país amb nivells elevats de seguretat segons mostren les respostes dels ciutadans a l'enquesta feta per Andorra Recerca i Innovació (AR+I) sobre els indicadors de l'any passat, ja que només es declaren insegurs un 2,2% dels enquestats. El resultat publicat avui per Estadística indica que un 70,6% de persones assegura sentir-se "molt segures" quan caminen soles pels carrers del Principat quan es fosc. La percepció de seguretat és superior en el cas dels homes, amb un 75,5%, i un 0,4% que es declaren "insegurs". El nivell baixa en el cas de les dones enquestades fins al 65,2% per a "molt segur", i un 4,1% afirma que se senten "insegures".

L'informe detalla que es declaren més segurs els ciutadans amb edats entre 15 i 29 anys, amb quasi un 80%, i els de 30 a 44 anys, amb un 75,7%; el percentatge més baix és per als majors de 65 anys, que es consideren "molt segurs" en un 52,6% i segurs en un 38,8%. El recull mostra que a major nivell d'ingressos hi ha més sensació de seguretat. Les respostes de les persones que cobren més de 4.000 euros arriben a un 78,9%; el tram de 2.000 a 3.999 euros, al 71,8%; i els que estan per sota de 2.000 euros es queden en un percentatge del 61,6%.

L'enquesta demana també per les experiències dels ciutadans amb delictes amb qüestions com entrades no autoritzades a les residències, robatoris d'objectes o de vehicles i la incidència dels suborns.

