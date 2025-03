Vela sol·licita les accions i actes previstos pels 50 anys de l’Arxiu Nacional

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha registrat aquesta setmana dues demandes d'informació adreçades al Govern: una sobre la celebració del mig segle de la creació de l'Arxiu Nacional d'Andorra i una altra sobre la digitalització dels tràmits administratius.

D'una banda, Vela ha sol·licitat rebre tota la documentació relacionada amb les accions, actes i projectes que s'estan preparant per commemorar els 50 anys de l'Arxiu Nacional d'Andorra, que va ser creat el 22 de desembre de 1975.

D'altra banda, la consellera general del PS també ha demanat informació relativa a la digitalització dels processos administratius actuals, desglossada per ministeris i tipus de tràmit. En concret, ha sol·licitat dades sobre el percentatge de la població que utilitza l'entorn digital per realitzar tràmits (classificat per gènere i rangs d’edat), el percentatge de població que encara fa els tràmits de manera presencial, els certificats que es poden obtenir telemàticament i el seu cost econòmic per ministeri i tipus, així com quins tràmits s'han de fer obligatòriament de manera presencial.