Tàpies defensa el coneixement i el lligam amb el Perú

Jaume Tàpies, empresari i nou cònsol honorari del Perú, sosté que la “tasca hotelera” que ha desenvolupat al Perú l’acredita per ocupar el càrrec, que li va ser confirmat la setmana passada. “Si se m’ha proposat per desenvolupar aquesta funció és perquè conec el Perú”, assegurava Tàpies aquesta setmana al Diari. “Fa molts anys que visito el Perú amb freqüència. Hi tinc molts amics i he desenvolupat tasques en el món de l’hoteleria per tot el territori sud-americà, particularment al Perú. Entenc que s’ha buscat algú que tingués coneixement del país i jo era una de les persones que en té”, va ampliar.