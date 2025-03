Arriba la segona edició de 'Què llegim aquest Sant Jordi?' per descobrir novetats en català del país

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Cultura Activa ha organitzat per segon any consecutiu l'esdeveniment 'Què llegim aquest sant Jordi?. Una activitat per presentar totes les publicacions andorranes en català de l'any.

Es tracta d'una trobada entre escriptors, editors i agents del món cultural on es presentaran els llibres de manera àgil i distesa. Cada escriptor serà acompanyat d’un ‘padrí/na’ que serà l’encarregat de presentar el llibre. El padrí o padrina haurà de dominar l'oratòria i la síntesi, ja que amb menys de 5 minuts haurà de convèncer el públic de la importància de llegir l'obra apadrinada. Les presentacions escrites es publicaran a Culturàlia.ad.

L’acte es durà a terme el dia 3 d'abril a les 19 h a la Biblioteca d'Escaldes.

En aquest esdeveniment es parlarà dels clàssics James Baldwin i Konstantín Paustovski, i participaran autors com Nil Forcada, Mariona Bessa, Roser Calvo, Andreu Bosch, Jordi Casamajor, F. X. Ambròs, Marc Cortès, Eva Arasa, Frank Garcia, Albert Pujal, Cristina Rodríguez, Xavier Hernández i Sylvette Lluch.