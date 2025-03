Un planter de campaners

Publicat per Víctor González Canillo Creat: Actualitzat:

Canillo acollirà la primera escola de campaners. Sí, ho heu sentit bé. Ja fa uns anys que un grup d’entusiastes, entre els quals hi ha l’arxiver de la parròquia, Domènech Bascompte, el director de Cultura i Tradicions, Robert Lizarte, i l’advocat i músic Cerni Pol, es troben per fer repicar les campanes per Nadal, Pasqua i altres dates assenyalades. El grup ha crescut. Són 12 persones de totes les edats: la campanera més petita té 15 anys i, el més gran, més de 80. Un dels participants és el canillenc Adrià Palmitjavila: “Ho vaig provar un dia perquè faltava gent i em va agradar. És important conèixer les nostres tradicions per saber d’on venim i no deixar-les morir”.