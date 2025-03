Innovació sostenible

Publicat per

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) ha posat en marxa l’Andorra Living Lab Challenge, un programa que busca start-ups i solucions innovadores per fer front a dos grans reptes del país: la millora de la mobilitat i la promoció d’un envelliment saludable. Durant els mesos de març i abril, s’identificaran iniciatives que puguin aportar respostes a aquestes problemàtiques, amb l’objectiu d’impulsar projectes que tinguin un impacte positiu en la societat andorrana.

L’organisme considera que Andorra, per la seva mida i característiques, és un entorn òptim per testar i validar noves tecnologies en condicions reals. És en aquest context que s’emmarca el Living Lab, un espai d’innovació que facilita la creació de proves pilot i permet que les empreses desenvolupin nous productes i serveis en condicions controlades, però a escala real. Fonts d’AR+I expliquen que aquesta metodologia permet accelerar la implantació de solucions innovadores i avaluar-ne l’eficiència abans d’una possible aplicació més àmplia, afavorint així la seva consolidació.

El repte s’obre a empreses, start-ups i emprenedors que vulguin posar a prova les seves propostes en aquest entorn experimental. Segons els impulsors del projecte, la intenció és afavorir la col·laboració entre l’ecosistema innovador andorrà i agents internacionals, fomentant sinergies i transferència de coneixement. A més, es pretén generar oportunitats econòmiques i socials que puguin derivar en solucions aplicables més enllà del territori, permetent que Andorra actuï com a laboratori de proves de referència.

Durant aquests mesos de març i abril es buscaran start-ups i solucions que donin resposta als dos reptes definits a escala país, el primer relatiu a la mobilitat i el segon, en termes d’envelliment saludable. La millora de la mobilitat és una de les qüestions més urgents a Andorra, on la congestió viària i l’impacte ambiental del trànsit generen preocupació. Els organitzadors confien que el programa pugui servir per trobar idees que ajudin a optimitzar la mobilitat sostenible, sigui mitjançant noves tecnologies, canvis en la gestió del trànsit o iniciatives de transport compartit que beneficiïn la població i els visitants.

L’altre gran àmbit d’actuació del repte és l’envelliment saludable. Andorra, com molts altres països, s’enfronta a una població cada cop més envellida i això suposa nous desafiaments en l’àmbit de la salut, la qualitat de vida i els serveis assistencials. L’Andorra Living Lab Challenge vol incentivar el desenvolupament de solucions que permetin a les persones grans mantenir-se actives, independents i amb un bon estat de salut durant més temps, promovent així un model de vida més saludable i sostenible.

Els impulsors del programa asseguren que, a més d’identificar projectes innovadors, aquesta iniciativa pot servir per atreure talent i inversió al país. La possibilitat de testejar noves tecnologies en un entorn segur i amb el suport d’un organisme com AR+I fa que Andorra esdevingui un pol d’atracció per a empreses que volen validar les seves solucions abans d’una expansió més àmplia, establint sinergies amb altres actors clau del sector.

L’objectiu final del Living Lab Challenge és que Andorra esdevingui un referent en innovació aplicada en àmbits estratègics com la mobilitat i la salut. AR+I confia que d’aquest procés en surtin projectes viables que contribueixin a millorar la qualitat de vida al país i que alhora puguin servir com a model per a altres territoris amb característiques similars, impulsant així un canvi real i sostenible.

Els interessats a participar en el repte poden consultar els requisits de la convocatòria al web oficial d’Andorra Recerca + Innovació.