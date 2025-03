Govern destina 60.000 euros a millorar l'entrada d'autoritats a l'edifici administratiu

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern té la intenció de millorar l'entrada que es destina a les autoritats a l'edifici administratiu amb una modificació que comporti una optimització de la circulació i la seguretat. D'aquesta manera, ha convocat un concurs per poder dur a terme obres en aquest vestíbul interior de la planta baixa, que s'estima que poden tenir un cost de 60.000 euros i haurien d'estar enllestides en quatre mesos un cop arrenquin les reformes.

A part de diferents millores menors que es volen fer en aquest punt l'objectiu principal és que hi hagi una restricció a l'entrada de persones per l'espai 'reservat' en certa manera a les autoritats i que hi hagi un sistema de control. D'aquesta manera, el que es vol és que no hi hagi l'accés directe que hi ha avui en dia des de Tràmits. Cal recordar, en aquest sentit, que quan venen autoritats d'altres països l'entrada habitual es fa per la porta situada a la planta baixa de l'edifici administratiu, a mà esquerra, i que des de dins l'edifici és possible accedir-hi directament des de Tràmits sense que hi hagi cap restricció a aquest pas.

Tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquesta setmana, les empreses interessades a dur a terme aquesta intervenció tindran fins a les 17 hores del 5 de maig per presentar les ofertes. Les diferents pliques seran obertes els dies 12 i 15 del mateix mes i posteriorment es podrà escollir l'empresa encarregada d'executar l'obra.