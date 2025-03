Concòrdia vol delimitar la Llei del dret a l'oblit sanitari als pacients oncològics

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat un total de set esmenes a l’articulat de la Proposició de Llei per fer efectiu el dret a l’oblit sanitari, entrada pel grup parlamentari socialdemòcrata el passat setembre. La formació ha treballat a partir de les dues lleis que modifica, que són la d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, i la de competència efectiva i protecció del consumidor.

La voluntat de les esmenes de Concòrdia és que les persones supervivents de càncer no siguin discriminades en comparació amb altres persones consumidores, i que “igualment que les restants persones per raó de les seves condicions de salut no puguin ser discriminades, tret que aquestes diferents condicions siguin fonamentades, proporcionades i raonables, i que quedin degudament documentades segons criteris prèviament establerts i objectius”, tal com es recull a la primera esmena de modificació de l’exposició de motius.

Concòrdia delimita el dret a l’oblit sanitari a les persones supervivents d’alguna patologia oncològica i no inclou les afectades pel VIH/sida o Hepatitis C, tenint en compte que es tracta de patologies cròniques. Estableix, doncs, que el Govern, mitjançant un reglament, en funció de l’evolució dels tractaments mèdics l’evidència científica, pugui fer extensiu el dret a l’oblit sanitari a altres patologies no oncològiques, com podria ser el cas de les dues citades. La formació tampoc troba convenient barrejar la prohibició de discriminació de les persones amb discapacitat amb la regulació del dret a l’oblit sanitari o la prohibició de discriminació injustificada per condicions de salut, considerant que se sustenten en motius diferents i que, per claredat, s’han d’afegir i contemplar de manera separada.

El grup parlamentari ha presentat una esmena que vol garantir que les persones supervivents de càncer no siguin discriminades en la contractació d’assegurances cinc anys després d’haver superat la malaltia, sempre que no hi hagi hagut recaiguda. El termini podrà ser revisat pel Govern segons l’evolució mèdica.

A més, es vol evitar que es denegui l'accés a hipoteques, crèdits o assegurances per motius de salut quan es tracti d'obtenir un habitatge principal o exercir una activitat professional, llevat que els motius estiguin degudament justificats. També s’introdueixen sancions més severes per a les asseguradores que incompleixin aquestes obligacions.