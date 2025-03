Andorra Endavant no aconsegueix el suport necessari per portar la llei Òmnibus al Constitucional

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant no ha trobat el suport necessari per portar la Llei òmnibus al Tribunal Constitucional. El partit no ha aconseguit els tres consellers necessaris ni a la bancada de Concòrdia ni a la del PS, però afirmen que "continuarem defensant els drets dels propietaris i denunciant les conseqüències d’aquesta llei".

A través d'un comunicat, el partit liderat per Carine Montaner s'ha autodenominat com "l'únic partit que defensa la propietat privada davant la Llei Òmnibus" i l'única formació que "actua en defensa dels propietaris".

La "manca de suport polític evidencia que cap altre partit està disposat a plantar cara a un atac tan flagrant contra la propietat privada", continua el comunicat. A més, Andorra Endavant ha alertat que "la Llei Òmnibus introdueix mesures que restringeixen els drets dels ciutadans sobre els seus béns", una situació que el partit considera "inacceptable" i han reiterat la seva voluntat de derogar la llei Òmnibus si arriba a la governabilitat.