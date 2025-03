Una resident resulta ferida a causa d'un atropellament

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La policia ha informat que ahir als volts de la mitjanit es va produir un atropellament d'una dona resident de 38 anys al creuer del carrer Bisbe Príncep Iglesias amb l'Avinguda Meritxell d'Andorra la Vella.

La dona va resultar ferida a causa de l'atropellament, que va ser efectuat per un vehicle amb matrícula del Principat, però no va sofrir ferides de gravetat, tal com ha confirmat el servei de l'Hospital.