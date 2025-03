Naudi, Montané i Benchluch desgasten la majoria per BPA

Publicat per Ignasi de Planell Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La posició dels consellers demòcrates sobre la possibilitat que el Consell aprovés una llei d’amnistia per esborrar qualsevol delicte i responsabilitat de tots els encausats pel cas BPA era diàfana: un no rotund. Ho van deixar clar fa cinc mesos i des d’aquell moment només han refermat la seva decisió. Per això va sorprendre el silenci que van mantenir dijous després de les declaracions de l’advocat contractat pels germans Cierco per liderar l’ofensiva de cara a obtenir el perdó general. Aquest va afirmar que ara “tenia una bona percepció” per tirar endavant la proposició de llei. L’explicació a la falta de posicionament és que tres consellers de la majoria es van negar a firmar un comunicat contradient les afirmacions de l’advocat i negant qualsevol possibilitat de tancar totes les causes fora dels tribunals. Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, David Montané i Salomó Benchluch en van ser els responsables. Els dos primers consellers díscols anaven en coalició a la llista parroquial de la Massana mentre que el tercer era suplent a Escaldes i va accedir al Consell quan Trini Marín va ser nomenada ministra. La posició de Naudi, Montané i Benchluch suposava, de fet, que el grup majoritari a la cambra perdia aquesta condició en obtenir la iniciativa només el suport de tretze dels setze parlamentaris. Malgrat aquest entrebanc en la bona sintonia que havia mantingut fins ara la majoria en grans i a cops polèmiques qüestions durant la legislatura, no es preveu de moment que pugui desembocar en el trencament del grup, que deixaria el Govern en una posició més que delicada.