L’escola de neu d’Encamp i del Pas de la Casa, impulsada pel Comú d’Encamp, ha celebrat aquest matí la cloenda de la temporada 2025 amb diferents activitats lúdiques per als 202 alumnes inscrits enguany i els familiars que els han acompanyat.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la consellera Edith Quirós han estat presents en la cloenda del Pas de la Casa, on Marot ha destacat la

“satisfacció per cloure un any més l’escola de neu amb un balanç més que positiu”.

El conseller ha assegurat que ha estat “una temporada molt bona i volem traslladar el nostre agraïment a Grandvalira i a tota la gent que hi ha darrere de l’escola. Com els tècincs del comú o els monitors d’esquí, que han acompanyat i guiat als infants durant tota la temporada. També a les famílies, que han fet confiança en el comú perquè els seus infants gaudissin de la neu i de l’esport tant a Encamp com al Pas de la Casa”. Marot ha remarcat que la temporada vinent serà “el 25è aniversari de l’escola de neu. Estem molt contents, perquè agafarem l’edició amb força i esperem que també sigui de grat per a tots els participants”.

Quirós s’ha sumat a les paraules d’agraïment i ha donat les “gràcies per fer possible aquesta experiència"a tots els implicats. “Famílies, monitors, organitzadors… Sense vosaltres, res d‘això seria possible! Gràcies per l’energia, les ganes i el bon rotllo que heu aportat”.

La consellera ha assegurat que ha estat “un plaer compartir aquests dies a la muntanya, i esperem que la temporada de neu vinent segueixi igual de bé. Així que us animo a que sigueu ambaixadors d‘aquesta activitat i que la família continuï creixent”.

La cloenda d’avui ha comptat amb diverses propostes. A Encamp, els infants han gaudit de jocs per les pistes d’esquí i d’un esmorzar tots junts a la zona de Solanelles. També s’ha fet la tradicional entrega de pins i passaports.

Pel que fa al Pas de la Casa, després de les activitats de joc al sector Grau Roig, els alumnes han compartit un àpat plegats a l’antic Espai Jove posant en comú les experiències viscudes i gaudint d’un ambient relaxat. Posteriorment, ha tingut lloc l’entrega dels pins i passaports.

11 caps de setmana plens d’esport

En total, els participants han gaudit d’11 caps de setmana als camps de neu practicant una de les modalitats d’esquí que ofereix l’escola: esquí alpí, surf de neu i freestyle. Des de principis de gener fins demà mateix els alumnes hauran realitzat 22 sessions, que s’han desenvolupat des de les 9 h fins a les 13 h.

Els 202 inscrits d’enguay han estat dividits en 22 grups segons les edats i nivells. A més, la temporada ha comptat amb 6 places per a infants amb diversitat funcional i 19 alumnes nascuts l’any 2020 que s'han iniciat en l’escola aquest any.