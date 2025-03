Llibertat per al pres a Rabat per motius humanitaris

José Miguel Martínez, que es trobava en un hospital de Rabat després d’haver estat prop de vuit mesos en una presó marroquina en espera de ser extradit a Andorra, gaudeix des d’ahir de la llibertat. La magistrada, Concepció Baró, va retirar dijous l’odre de cerca i captura que va permetre la seva detenció a Tànger. L’ordre judicial a les autoritats marroquines diu, literalment, que es deixa sense efecte, “excepcionalment, la petició d’extradició del condemnat per qüestions humanitàries, a causa del seu estat precari de salut, i s’aixeca l’ordre de recerca i captura internacional emesa en contra seva”.

Aquest era un moment molt esperat per la família: els pares i la seva dona. L’expròfug torna a casa, però ho fa en un estat de salut que està molt deteriorat a causa del tumor al cap i de la falta de tractament i medicaments durant tot el temps que ha estat retingut al país africà. Fins i tot el progetinor no va amagar ahir la seva por per la debilitat del fill. Una ambulància –pagada pels progenitors– el va traslladar fins a la ciutat autònoma espanyola de Ceuta. D’allà cap a Algesires, on el pare, Juan Miguel, l’esperava amb una autocaravana de lloguer de retorn a València, directament a l’hospital universitari i politècnic La Fe, on havia iniciat un tractament que semblava que funcionava fins que va ser detingut per l’odre emesa per Interpol.

Tres policies andorrans van viatjar a Rabat el gener passat per traslladar-lo a Andorra. Però van haver de tornar sense ell l’endemà. Un informe mèdic va determinar que no estava en condicions de viatjar excepte en un avió medicalitzat, que suposava un cost de 30.000 euros, i que el seu advocat a Andorra va reclamar apel·lant, com la família, a “raons humanitàries”.

José Miguel complia una condemna de més de sis anys per delictes relacionats amb estupefaents i va fugir el 2022 mentre disposava d’un permís de 48 hores per sotmetre’s a proves mèdiques. Des d’aleshores es trobava a València fins que va ser localitzat a Tànger, on va volar per visitar un amic.

La justícia del Marroc va donar llum verda a la repatriació a principi de març, després de validar l’ordre d’extradició emesa per Andorra. Amb tot, l’estat de salut del reclús ha impedit que el procediment es completi. El pare va explicar que dimecres va poder enviar un correu directament a la batlle suplicant l’alliberament del seu fill “per humanitat i per salvar-li la vida”. El va acompanyar amb altres 14 correus que ha enviat durant aquest temps equivocadament als ministeris de Justícia i Interior, exposant la delicada situació. El 5 d’abril celebrarà el 45è aniversari. Juan Miguel creu que la decisió s’havia d’haver pres abans, tenint en compte que s’havien aturat les sessions de quimioteràpia i que tampoc se li subministraven els medicaments necessaris. “Fins i tot la Seguretat Social espanyola va indicar que en tres mesos el donaria de baixa perquè està empadronat a Rabat”, va detallar ahir Juan Miguel. Des que va ser detingut tot ha estat una espera tensa. Primer perquè l’ordre d’extradició d’Andorra no arribava. Ho va fer el darrer dia hàbil. I després perquè no s’executava el trasllat, desitjat per la família perquè pogués abandonar el Marroc. Va haver de prendre morfina per evitar els dolors. Les autoritats marroquines ja havien mostrat la seva inquietud i fins i tot van insinuar que l’alliberarien si ningú se’n feia càrrec.

CRONOLOGIA

MAIG DEL 2018

És detingut amb droga amagada al cotxe.

SETEMBRE DEL 2020

És condemnat a vuit anys de presó per introduir 280 grams de cocaïna.

SETEMBRE DEL 2022

Obté un permís de sortida de 48 hores per fer-se proves mèdiques. No torna a la Comella.

JULIOL DEL 2024

És detingut a l’aeroport de Tànger gràcies a l’activació d’una ordre a Interpol.

SETEMBRE DEL 2024

Arriba la petició d’extradició per part de la Batllia.

GENER DEL 2025

L’estat de salut empitjora i les autoritats decideixen traslladar-lo de la presó a l’hospital.

GENER DEL 2025

Intent frustrat de traslladar-lo a Andorra.

GENER DEL 2025

Corts rebutja la petició de l’advocat Manuel Pujades de traslladar en un avió medicalitzat el pres.