Intervenció a l’església de Sant Marc i Santa Maria

El departament de Patrimoni Cultural ha començat aquesta setmana les tasques de rehabilitació del cobriment de l’església de Sant Marc i Santa Maria d’Encamp, declarada Bé d’Interès Cultural. Segons va informar el Govern, amb la intervenció es renovarà la totalitat del cobriment amb materials i tècniques constructives més harmonitzades amb el monument. Concretament, es col·locarà una nova impermeabilització, un nou cobriment i uns encontres (carener i minvells) que millorin els existents. Els treballs els realitza construccions Purroy per un import de 14.770,66 euros i tindran una durada de tres setmanes.

L’església, adscrita a la parròquia d’Encamp, és d’origen romànic i es creu que s’hauria construït el segle XII. No obstant això, va estar “a bastament reformada durant els segles XVI i XVIII”. Posteriorment, l’any 1936 es va construir el nou cementiri al voltant de la capella.

S’han fet d’altres intervencions al monument, com ara diverses excavacions entre el 1936 i el 1998, any en què l’executiu va recordar que a instància del comú d’Encamp, es va dur a terme una actuació global a l’església. Llavors es va restaurar l’interior, es van reparar les parts del cobriment, es van renovar les instal·lacions d’electricitat i il·luminació, i es va restituir a l’altar el retaule barroc dedicat a Santa Maria, que es trobava a les reserves de Patrimoni Cultural. Les campanyes arqueològiques han permès identificar diverses fases constructives del temple, així com documentar part del cementiri.