Els banders inicien la campanya de captura de la vespa asiàtica

El cos de banders comença el mes de març la campanya de captura de reines de la vespa asiàtica, una espècie de vespa amb consideració d'espècie exòtica invasora, perjudicial no només per les abelles i l'apicultura, sinó també per a la biodiversitat d'insectes autòctons, tal com han indicat.

Per la captura, el cos ha preparat un atraient que elaboren a partir de cervesa, vi blanc i xarop de granadina. Una barreja inofensiva pels animals, però que els atrau.