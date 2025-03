Un conductor ingressa a l’UCI per un accident a la zona d’Incles

Un home de 51 anys va patir un accident de trànsit a la zona d’Incles, a Soldeu, ahir a tres quarts de sis del matí. Després de l’incident, va ser traslladat d’urgència a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va quedar ingressat a la unitat de cures intensives a causa d’un traumatisme toràcic greu, segons van informar fonts hospitalàries.

El sinistre es va produir quan el conductor, que viatjava tot sol en el seu vehicle, va perdre el control del cotxe a la sortida d’un revolt, una situació que va provocar que el vehicle s’estavellés contra tres cotxes estacionats, tots ells amb matrícula espanyola. L’impacte va causar danys materials importants als vehicles estacionats.

Els bombers van mobilitzar dues dotacions per intervenir en l’accident, mentre que l’ambulància del servei urgent mèdic (SUM) va traslladar el ferit a l’hospital. Els serveis de policia també van arribar al lloc dels fets per realitzar les tasques d’investigació i controlar la situació.

Pel que fa al vehicle accidentat, que tenia matrícula andorrana, va quedar aturat al mig d’un dels carrils de la carretera general 2, bloquejant parcialment el trànsit. En conseqüència, es va establir pas alternatiu per aquesta zona fins que els equips d’emergència van aconseguir retirar el cotxe accidentat i netejar la via. No hi va haver altres víctimes a banda del conductor.