Cau una xarxa de compravenda de cotxes per blanqueig

La policia andorrana ha detingut aquesta setmana una persona i ha comissat quatre cotxes valorats en 600.000 euros en una operació judicial per delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental, a través d’un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta. Dijous al matí es va arrestar una dona de 34 anys –que ahir va entrar a presó– com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig, ja que seria la titular d’una de les societats implicades. La detinguda actuava com a prestanoms i percebia una part dels beneficis. La seu social de l’empresa estava a Andorra la Vella i el concessionari, a Encamp. El cos policial també va bloquejar un total de 120.000 euros en comptes bancaris i arran de l’arrest ha intervingut un total de tres vehicles més, el valor dels quals encara està pendent de determinar-se.