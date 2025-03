Capital privat al Parc eòlic del Maià

Els capitals privats podrien entrar al parc eòlic del Maià. Aquesta és la possibilitat que estudia el Govern i que el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va presentar ahir en el marc de les conferències impulsades per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) sobre la col·laboració publicoprivada.

Com funcionarà aquesta col·laboració, o si es farà, s’està treballant amb el sector bancari per trobar el millor encaix. “Volem que la societat pugui adquirir instruments financers i obtenir rendibilitat, però més enllà d’això, volem que puguin ser partícips de la transició energètica”, va detallar Forné.

Un altre punt de trobada entre el sector privat i el públic serà a través de la concessió de petites estacions hidroelèctriques, com pot ser la central del Serrat, que es volen impulsar amb unes condicions atractives per als inversors privats. Un projecte en el qual l’executiu està treballant i que preveu concessions d’entre “30 i 40 anys”, va detallar Forné.

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, per la seva banda, va exposar els models de col·laboració entre el sector públic i privat en els àmbits de la seva competència. Pel que fa a l’habitatge, va explicar els models mixtos i de concessió per impulsar la construcció d’edificis destinats al lloguer, així com el programa d’incentius fiscals, econòmics i urbanístics en el qual està treballant el Govern per fomentar l’accés tant a l’habitatge de lloguer com a la compra de la primera residència.

Els ponents de la jornada.

L’Empresa Familiar Andorrana es va mostrar a favor de les col·laboracions publicoprivades. El president de l’entitat, Daniel Armengol, va manifestar que la col·laboració entre l’administració pública i l’empresa privada “sempre arriba a més bon terme que no pas quan cadascú va per la seva banda”.

Armengol va posar exemples d’èxit al país d’aquesta cooperació entre les dues parts. Les estacions d’esquí, Caldea o el túnel d’Envalira són alguns dels casos que va posar de manifest el president. “Si s’han pogut dur a terme, ha estat sobretot per la voluntat d’ambdues parts de tirar endavant un projecte conjunt”, va afirmar. En aquest sentit, el responsable de l’EFA va deixar clar que s’ha de potenciar més aquesta unió, tot destacant “que sense col·laboració difícilment veuen la llum els projectes”. Armengol va fer especial referència al repte de l’habitatge i la necessitat d’implicar el privat.

DELS MILLORS PIB D’EUROPA

El producte interior brut (PIB) del 2024 creix un 3,4% respecte al registrat el 2023 a causa de la variació positiva de tots els sectors productius del Principat i situa el seu valor nominal en 3.732,4 milions d’euros. La xifra el col·loca “com un dels més elevats de la zona euro”. Ho va dir la ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, que va aprofitar la temàtica de les conferències per apuntar que en situacions de “bonança econòmica” és el moment d’impulsar la col·laboració entre el sector públic i el privat.