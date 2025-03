Alliberats els dos turistes acusats de violar una dona al Pas

El Tribunal de Corts va posar ahir en llibertat sense mesures cautelars els dos acusats de violar la treballadora d’un pub al Pas de la Casa. Les defenses van demanar la sortida immediata de la presó dels turistes britànics en la darrera jornada del judici, que ha durat tota la setmana. El tribunal disposava de set dies per pronunciar-se, el termini legal establert. Els magistrats es van pronunciar ahir mateix, però, un parell d’hores després de la finalització de la vista oral. L’absència de mesures cautelars implica que no hi ha cap obstacle perquè els dos homes, britànics, tornin al seu país.

La defensa ha portat a declarar un gran nombre de pèrits, al llarg de la setmana, per desmuntar el discurs de la noia, que han insistit en diverses ocasions que era incoherent, ja que hauria modificat detalls que consideren importants de la versió del relat en els cinc cops que l’ha explicat oficialment, a part de mostrar-se dubtosa en la seva declaració, com quan se li va preguntar quanta estona hauria passat a l’habitació dels acusats i no hauria sabut identificar si pocs minuts, una hora o més.

La defensa va recalcar que no s’ha arribat a constatar cap prova objectiva que els pogués culpar d’haver comès un delicte de violació, ja que les mostres d’ADN dels fluids seminals que es van trobar en el tanga de la noia no correspondrien amb el material genètic dels acusats.

Els pèrits de la defensa van contradir altres proves que es van aportar per sustentar el relat de la jove, com el color dels blaus dels braços, que demostraria que serien anteriors a l’agressió, i la seva mida, que no correspondria amb els dits d’una persona adulta, que és com diu que la van forçar. També van posar èmfasi en el fet que a l’informe mèdic que es va fer el dia de la denúncia, dos dies després d’haver sigut presumptament agredida, no es va constatar cap altra lesió física ni ginecològica, fet que consideren estrany quan es parla de violació.

Els processats van rebutjar que l’oncle hagués mantingut cap contacte sexual amb la dona a l’habitació de l’hotel on s’allotjaven, i on segons el jove havia acudit la noia voluntàriament i havia mantingut relacions consentides amb ell. Els dos encausats van insinuar que la denúncia de la jove hauria estat motivada per diners. Tot i així, la Fiscalia es mantenia ferma en la pena que demanava per als acusats, sent aquesta de vuit anys per a l’oncle i vuit i tres mesos per al nebot. La decisió del Tribunal de Corts evidencia els dubtes sobre el relat de la noia. La sentència, en tot cas, està prevista per al 7de maig.

CRONOLOGIA

1. DETENCIÓ DELS ACUSATS DE VIOLACIÓ AL PAS

El 19 de gener del 2024 la policia localitza l’oncle i el nebot acusat de violar la jove treballadora d’un pub en un hotel de Soldeu, que ingressen en presó provisional.

2. JUDICI PEL CAS DE PRESUMPTA AGRESSIÓ SEXUAL

Des de dilluns fins ahir s’ha celebrat el judici, amb la participació d’un gran nombre de pèrits testimonis proposats per la defensa.

3. POSADA EN LLIBERTAT DELS ARRESTATS

Un parell d’hores després d’acabar la vista, el tribunal va posar en llibertat sense mesures cautelars els acusats. Les defenses n’havien demanat l’alliberament.