Veïns desallotjats per l’incendi en una botiga de motos elèctriques

Una botiga de compra i lloguer de motocicletes i bicicletes elèctriques del carrer Ciutat de Valls va patir ahir un incendi poc abans de les cinc de la matinada que va destrossar tot el material de l’establiment. El foc va provocar molt fum, però els veïns de les plantes superiors van poder sortir de l’edifici sense problemes abans que arribessin els bombers, segons va informar el cap de guàrdia del cos, que va comentar que havien rebut diversos avisos de residents de la zona.

El responsable de guàrdia va explicar que l’extinció va allargar-se fins a les 7.30 hores i va indicar que era un servei perillós pel tipus de bateria que porten les motos i les bicis elèctriques i més llarg, perquè s’ha d’esperar fins que es consumeixen. També es van haver d’estabilitzar les bateries que hi havia embalades al comerç. Els bombers van traslladar tres dotacions amb vuit efectius per sufocar les flames i per fer el sanejament del local d’entre 40 i 45 metres, segons van detallar.

Els veïns van tornar a casa quan els bombers van acabar de ventilar l’edifici i van comprovar que no hi havia cap afectació. Els agents del cos d’extinció van retirar la dotzena de motocicletes i bicis que hi havia a l’establiment i les van deixar al carrer per facilitar la feina de revisió del local per als pèrits. El cap de guàrdia va afirmar que es desconeixen les causes de l’incendi.