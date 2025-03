La Seu d’Urgell referma el suport al projecte de connexió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Seu d’Urgell referma el seu compromís amb el projecte de connexió ferroviària amb el Principat. Ahir, el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, va visitar la Seu d’Urgell per reunir-se amb l’alcalde del municipi, Joan Barrera, i abordar l’estratègia per impulsar la connexió via tren entre l’Alt Urgell i el centre d’Andorra. Segons Forné, l’alcalde va explicar que el consistori “oferirà les màximes facilitats per tirar endavant la iniciativa”. A la reunió també van assistir-hi Noëlia Souque, la nova ambaixadora d’Andorra per a la Cooperació Transfronterera, i Joan Ganyet, director de la comissió per a les relacions interpirinenques de la Generalitat i exalcalde de la Seu d’Urgell.