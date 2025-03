La pertorbació ‘Martinho’ arriba amb pluja intensa, vent i risc d’allaus

Publicat per

La pertorbació Martinho, que està previst que entri amb força al Principat durant el dia d’avui, ha provocat l’activació de l’avís groc arreu del país per fort vent i pluja intensa, segons informa el servei Meteorològic. L’avís per vent, que ja es va activar la nit passada, estarà actiu fins avui a les sis de la tarda.

Pel que fa a la pluja, l’avís groc s’activarà a partir de les dotze del migdia fins a les tres de la tarda, ja que se n’espera una gran acumulació en poca estona arreu del país. En aquest sentit, es preveuen quantitats de precipitació d’entre 20 i 30 mil·límetres, bona part dels quals s’acumularan amb l’episodi intens del migdia. Durant les pluges més fortes, es recomana limitar els desplaçaments i extremar les precaucions a la carretera. Es pot consultar tota la informació relacionada amb els consells de Protecció Civil a la web del departament i l’estat de les carreteres a través de l’aplicació de Mobilitat.

És per això que Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’allaus fort a tot el Principat al nivell 4 sobre 5 i així es mantindrà fins aquesta tarda, i recomana que es limitin les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. En cas de realitzar alguna activitat forapista, es recomana planificar la ruta segons les condicions de la neu i l’exposició del recorregut, anar equipats amb el material de seguretat i extremar les precaucions.

Davant de la previsió meteorològica, el ministeri d’Educació i Universitats ha decidit cancel·lar l’esquí escolar d’avui, en què s’inclouen les escoles de primària següents: l’andorrana d’Andorra la Vella, de la Massana, d’Ordino, del Pas de la Casa i d’Escaldes-Engordany; l’escola francesa d’Escaldes, d’Andorra la Vella, de Canillo i d’Encamp, i el col·legi María Moliner.

La cota de neu se situarà als 2.500 metres aquest matí, però al migdia l’entrada d’aire fred provocarà un descens sobtat d’aquesta, situant-la per sobre dels 1.500 metres. A la tarda, la cota s’enfilarà fins als 1.800 metres, apunta el servei Meteorològic, tot esmentant que l’entrada d’aire fred pot produir convecció que deixi activitat elèctrica, precipitacions intenses i ràfegues de vent més intenses que poden arribar als 70 quilòmetres per hora als fons de vall i 120 quilòmetres per hora als cims.

Les temperatures mínimes d’avui es mantindran igual que les d’ahir, però les màximes podrien baixar fins als 7 graus a la capital, sense arribar a superar els 10, o 3 graus a 1.500 metres, on la màxima també està previst que sigui de 10 graus.