Mobilització dels bombers i la policia per un home indispost a Andorra la Vella

Els serveis d'emergència han hagut de desplaçar-se fins a una residència d'Andorra la Vella per un home que es trobava indispost. L'home estava tancat a la seva habitació i des del matí que no responia. Davant d'aquesta situació s'ha alertat a la policia i bombers, que han hagut de serrar el pany per poder accedir-hi i han constatat que l'home es trobava malament. Segons han informat fonts a El Diari, aquesta persona ha patit una baixada de sucre. L'home ha rebutjat ser traslladat a l'hospital. La intervenció dels serveis ha estat clau per evitar mals majors, segons ha explicat el doctor, que ha assenyalat que de no haver estat així, "no hauria passat la nit".