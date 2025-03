Ja es poden trobar als carrers del país quatre elements distintius que ha situat el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia amb motiu de la campanya de conscienciació sobre el consum responsable d’aigua. Un exemple és la dutxa que s’ha col·locat a la plaça de la Rotonda, acompanyada del missatge cridaner: “Una dutxa llarga consumeix l’aigua que es poden beure 200 persones en un dia.”

De la mateixa manera, hi ha tres tòtems més amb missatges similars que busquen cridar l’atenció de la ciutadania que estan situats al carrer Prat de la Creu, on hi ha l’edifici administratiu, a l’avinguda Carlemany a l’altura del restaurant Viena, i al parc infantil del Clot d’Emprivat. Aquests elements aniran circulant per la resta de parròquies per tal de poder estendre el missatge d’atenció, ja que, com diu el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, és força cridaner trobar-te amb una dutxa al mig del carrer i és amb elements quotidians que es pot fer reflexionar més fàcilment la població.

Altres accions lligades a la campanya es duen a terme via xarxes socials i els mitjans de comunicació. També se’n troben més a la via pública, com ara un autobús que circula entre Escaldes i Sant Julià i recull un missatge que compara l’aigua que cabria en aquest vehicle, que és la mateixa que podria consumir tota la població al llarg d’un any.

La campanya es va començar a posar sobre la taula el 2022, quan no va arribar a haver-hi sequera, però sí que es va notar certa falta d’aquest recurs. El país va aconseguir reduir el consum d’aigua el 2023 respecte a l’any anterior. A més, segons els límits que marca la normativa de la Llei d’economia circular, es va per bon camí, pero no s’hi val a relaxar-se. El màxim consum d’aigua permès per persona per dia seria de cent cinquanta litres i les dades mostren que el consum del 2023 es va situar lleugerament per sota del límit. El ministeri, però, va insistir que en una regió on el 90% és naturalesa cal cuidar molt els recursos i és per això que considera molt important seguir sensibilitzant la població.

Les accions tenen lloc en el marc del Dia mundial de l’aigua, que se celebra demà i es plantegen amb un joc de paraules comparant l’aigua que no es veu, no s’observa, i que alhora no es beu, tal com explica el ministre Casal.