Dincat premia la realitat virtual immersiva de la Fundació Meritxell

La Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat) va reconèixer el projecte Benestar emocional familiar amb realitat virtual immersiva, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, “com un exemple d’innovació en la cerca de solucions transformadores que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i dels seus familiars”. Dincat és la federació d’entitats que vetllen per la defensa, i l’exercici ple dels drets, de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, en l’àmbit territorial de Catalunya. La federació agrupa fins a un total de 300 entitats de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, que atenen 31.000 persones en els diversos serveis que ofereixen.

La directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, va agrair aquest reconeixement rebut per part de Dincat, i va explicar que “la fundació va adquirir l’entorn de realitat virtual immersiva com una eina innovadora per promoure el benestar emocional i millorar la qualitat de vida de les persones”. La fundació ha volgut fer un pas més. “Hem volgut ser pioners i innovadors, i començar a utilitzar aquesta tecnologia amb les famílies de les persones que estem atenent”, va subratllar la directora general.

Durant la presentació, també va intervenir una psicòloga de la fundació, Kènia Arteaga, que va explicar que aquesta innovadora intervenció combina tecnologia, psicoeducació, suport mutu en grups reduïts i gestió emocional, i és dirigida a familiars de persones que pateixen discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que presenten conductes amb reptes.

Segons la fundació, els resultats de les proves demostren que quan s’utilitza la realitat virtual immersiva s’aconsegueix reduir l’estrès i millorar l’autoeficàcia de les famílies, ja que, després de la intervenció, se senten més capaces de gestionar situacions difícils.

El reconeixement a aquest projecte de la fundació s’ha fet en el marc del 36è Congrés Dincat, que va començar ahir i continuarà avui a Barcelona.