Andorra Turisme capgira l’estratègia de preus del xou del Cirque du Soleil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

De ser un espectacle d’accés totalment gratuït a oferir entrades a 59 euros. És el gir –de gairebé 180 graus– que Turisme ha donat, al llarg dels anys, a l’estratègia de preus i de promoció del Cirque du Soleil. L’aterratge, fa dotze anys, de la companyia quebequesa es va vendre –i així es va executar inicialment– com l’arribada d’un xou popular, obert, de franc. Ara, però, ja estem en una altra fase. Andorra Turisme continua contractant el Cirque du Soleil per impulsar l’inici de la temporada d’estiu –un període d’activitat turística tradicionalment baixa–, però l’enfocament i els interessos han canviat. Ara, en el marc de la caça del turisme de qualitat, la proposta del Cirque du Soleil ja inclou entrades prèmium. Aquesta és, de fet, una de les novetats que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, van detallar ahir durant presentació a Ràdio Andorra del nou xou del circ, Il·lu. Aquestes entrades exclusives (entre 49 i 59 euros en funció del dia: feiners o cap de setmana) inclouran avantatges com ara una millor visibilitat, consigna gratuïta, evitar fer cua i marxandatge oficial. “Hi ha una demanda efectiva d’aquest tipus de producte. Cada any, com es pot veure, anem evolucionant, anem millorant la qualitat; les coses no poden ser gratuïtes”, va manifestar el ministre.