Andorra entrega a Espanya un condemnat per robatori amb arma i possessió de marihuana

Andorra va entregar a Espanya un ciutadà espanyol perquè acabi de complir condemna a la presó de Ponent, a Lleida. Els agents de la policia nacional van detenir l'home, en virtut d'una extradició activa, acusat per delictes de robatori amb ús d'arma i possessió de marihuana.

El mateix dia dos ciutadans romanesos van ser arrestats quan procedien a creuar la frontera hispanoandorrana. Els dos ocupants tenien diverses ordres de recerca i captura. Un d'ells estava buscat per un delicte de furt pel jutjat de Parla, a Madrid. L'altre estava buscat per un grup de la policia judicial a Madrid, per ser coautor de diversos delicte de furt al metro de Madrid.