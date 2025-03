El síndic general remarca la importància de protegir els drets humans

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El síndic general, Carles Ensenyat, s'ha desplaçat fins a Estrasburg on té lloc aquest dijous i divendres la Conferència europea de Presidents de Parlaments organitzada per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE). En el seu discurs ha subratllat la importància de ser ferms "en la protecció dels drets humans, evitant l'intent de restringir-los per interessos polítics o econòmics". En la mateixa línia ha assenyalat que s'ha de "vetllar perquè els drets de totes les persones siguin respectats" per "promoure un debat constrictiu que contribueixi a la cohesió social".

El síndic general ha aprofitat per posar en valor que aquesta cohesió "és un dels béns més preuats que tenim al Principat", afegint que "de la proximitat n'hem extret la fortalesa". També s'hi han desplaçat la presidenta de la delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Berna Coma; i el secretari general del parlament, Josep Hinojosa.