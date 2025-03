El Sex Code Femení s’obre al públic mixt

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La tercera edició del Sex Code Femení arriba amb novetats i un programa de cinc activitats a partir del 4 d’abril, organitzat per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) amb el suport del comú d’Andorra la Vella. Enguany, el cicle de xerrades s’obrirà al públic mixt i inclourà activitats per a joves des dels 12 anys, amb l’objectiu d’abordar la sexualitat de manera oberta i sense tabús. També s’han programat espectacles amb més capacitat d’aforament per arribar a més públic.