Retrospectiva de l'obra de Joan Xandri a la sala d'exposicions de Govern

Les creacions de Joan Xandri seran les protagonistes de la nova mostra de la sala d'exposicions del Govern, que es podrà veure des del 25 de març al 24 de juny, de dimarts a dissabte. L'àrea d'Acció Cultural destaca que es tracta d'una retrospectiva on hi haurà obres de finals dels anys 80 del segle passat i creacions actuals realitzades específicament per a la mostra.

L'exposició "està inspirada en la natura i l'evolució per la interacció que la persona té amb el medi natural", i està comissariada per Francesc Rodríguez, segons informa el Govern. La mostra va acompanyada d'un programa paral·lel d'activitats relacionades amb la temàtica de l'exposició "per aprofundir en el coneixement sobre l'artista i enriquir l'experiència de la visita".