Reconeixement al projecte de realitat virtual immersiva de la Fundació Meritxell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat) ha reconegut el projecte “Benestar emocional familiar amb realitat virtual immersiva” de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell "com un exemple d’innovació en la cerca de solucions transformadores que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i dels seus familiars."

La directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, ha agraït aquest reconeixement rebut per part de Dincat, i ha explicat que “la Fundació va adquirir l’Entorn de Realitat Virtual Immersiva com una eina innovadora per promoure el benestar emocional i millorar la qualitat de vida de les persones”. La Fundació ha volgut fer un pas més. “Hem volgut ser pioners i innovadors, i començar a utilitzar aquesta tecnologia amb les famílies de les persones que estem atenent”, ha subratllat la directora general.