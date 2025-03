Moreno va caure d’uns 300 metres fent esquí forapista

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El freerider andorrà de 26 anys Tomi Moreno va morir dimarts en un malaurat accident a la muntanya Piz Corvatsch, un pic dels Alps proper a la localitat suïssa de Saint-Moritz, on residia en l’actualitat. Moreno havia sortit sol a fer esquí forapista i els equips d’emergència es van activar després de ser alertats per persones properes que pretenia fer aquesta activitat però que trigava massa a tornar; se’l va localitzar gràcies a l’helicòper però els tècnics de socors que van acudir ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Les autoritats suïsses calculen que va patir una caiguda d’uns 300 metres.