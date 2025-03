Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Medi Ambient ha iniciat una campanya per sensibilitzar la ciutadania sobre un consum responsable de l'aigua amb la instal·lació de quatre tòtems a la via pública. La campanya està dirigida al públic en general amb missatges com el que es pot veure a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella on s'ha posat una dutxa amb el lema "una dutxa llarga consumeix l'aigua que es poden beure 200 persones en un dia". Els altres tòtems es poden trobar al carrer de la Creu, on hi ha l'edifici administratiu, a l'avinguda Carlemany per l'alçada del Viena i l'últim a Escaldes Engordany, al parc infantil al Clot d'en Privat i es preveu que recorrin la resta del país.

Les dades mostren que el consum d'aigua del país, l'any 2023, va estar lleugerament per sota del límit que marca la normativa que seria de 150 litres per dia i per persona. A més, es mostra una millora respecte a l'any anterior, però el ministeri insisteix que cal seguir sensibilitzant fins i tot quan el consum és responsable.

Aquestes accions pretenen posar èmfasi en els gests quotidians respecte un recurs natural limitat com és l'aigua i s'han emprès en el marc del dia mundial de l'aigua que es celebra aquest dissabte 22 de març.