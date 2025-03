Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les hipoteques noves concedides durant el 2024 han augmentat un 15,8% en relació amb l'any anterior, passant de les 664 a les 769. Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, destaca el creixement del nombre d'hipoteques concedides a les parròquies d'Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. La resta de parròquies presenten variacions negatives.

Pel que fa a les hipoteques noves concedides per a ús residencial, hi ha hagut un augment del 16,9% l'any 2024. Aquest tipus d'hipoteques inclouen habitatges de primera o segona residència. Encamp i Andorra la Vella, amb 142 i 137 noves hipoteques respectivament, lideren el rànquing de parròquies en aquest sentit.

Tanmateix, el nombre d'hipoteques noves concedides per a la resta d'usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, ha augmentat un 6,1% l'any 2024 respecte al 2023, amb un total de 70 hipoteques.

Quant al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, s'ha observat un augment del 21,4% del valor de les hipoteques concedides respecte al 2023, amb uns 411,5 milions d'euros concedits. Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, l'import màxim concedit va ser amb més de 90 milions d'euros per la parròquia de la Massana. Així mateix, l'import mitjà de totes les hipoteques concedides el 2024 ha estat de 535.151 euros, un 4,8% més respecte de l'any 2023 (510.551 euros).

Quant al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, creixen un 21,8% en comparació amb l'any anterior. Destaca, amb una pujada del 147,3%, la parròquia d'Andorra la Vella, mentre que a Escaldes-Engordany el valor de les hipoteques concedit disminueix un 32,6%. Igualment, s'observa un augment en cinc de les set parròquies de les hipoteques concedides l'any 2024 per a ús residencial. En aquest sentit, l'import mitjà s'ha situat en 334.102 euros, la qual cosa representa un increment del 4,2% (320.748 euros per l'any 2023).

D'altra banda, el valor de les hipoteques per a altres usos també ha augmentat en comparació amb l'exercici anterior en un 20,9% i amb un augment més significatiu registrat a les parròquies de Sant Julià de Lòria, Ordino i la Massana. En aquest cas, l'import mitjà d'aquestes hipoteques s'ha situat en 2.542.767 euros, cosa que reflecteix un increment del 14% respecte al 2023 (2.230.286 euros). Per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 95,3% enfront del 4,7%).

Si s'analitzen estrictament les dades del segon semestre del 2024, el nombre d'hipoteques noves concedides al Principat ha mostrat un augment del 16,1%, amb 433 hipoteques concedides respecte de les 373 concedides el segon semestre de 2023.

Quant al nombre d'hipoteques noves concedides per a ús residencial, han augmentat un 17,8%, mentre que l'import màxim concedit correspon a la parròquia de la Massana amb més de 90 milions d'euros.

Finalment, pel que fa al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, destaquen les parròquies d'Andorra la Vella, la Massana i Canillo, amb uns 35, 26 i 24 milions d'euros respectivament.