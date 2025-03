Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Jordi Pujol ha deixat de ser el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) per "emprendre un altre camí professional". Segons Pujol, dimarts va arribar a un acord per deixar el seu càrrec després de cinc anys al capdavant de l'UHA, i ha assenyalat que "no hi ha molt més a explicar". El càrrec l'assumirà Jordi París, tal com ha informat el fins ara director de l'UHA.