El Govern augmenta els honoraris dels advocats d’ofici i de guàrdia

El consell de ministres va aprovar ahir un augment del 7,5% dels honoraris que cobren els advocats que exerceixen en torns de guàrdia i d’ofici. El gener de l’any passat, el consell de ministres ja va aprovar un increment del 6% de la remuneració a través d’una modificació del reglament que regula aquest servei gratuït, però els advocats van considerar-la insuficient (una queixa recurrent). Ara, el Govern va un pas més enllà amb un nou ascens en poc més d’un any. L’alça de l’any passat va estipular que per un procediment de defensa i assistència tècnica lletrades en torn de guàrdia i davant el cos de policia es cobraven 371 euros (amb assistència, és a dir, assessorament) o 212 euros (sense assistència). El mateix procediment de guàrdia, però davant de batlles i tribunals, era remunerat amb 371 euros (amb assistència) o 212 euros (sense assistència) en dies laborables; 238,50 euros i 106 euros si s’exercia en dies festius. Pel que fa als honoraris de defensa i assistència tècnica lletrada en torn d’ofici, aquests varien en funció de la tipologia del procés. Fins ara: processos civils (de 583 a 371 euros), processos penals (de 477 a 159 euros) i processos administratius (371 euros). Tots aquests imports augmenten ara un 7,5%.

La comunicació d’aquesta alça la va donar ahir Guillem Casal, portaveu del Govern, durant la roda posterior al consell de ministres, en què es van anunciar més modificacions del reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades amb l’objectiu que la normativa s’ajusti “a la realitat actual” i es donin “els mateixos drets a víctimes i agressors”. Així, segons Casal, era necessari “ampliar l’àmbit d’aplicació” del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades per poder garantir aquest atribut “a qualsevol persona que pretengui constituir-se com a acusació privada o particular”.

“Amb l’anterior normativa”, va precisar el portaveu, “quan hi havia un cas en què la Fiscalia exercia d’acusació pública no es podia sol·licitar l’assistència tècnica lletrada gratuïta, a excepció dels casos de violència de gènere i tràfic d’éssers humans”. La nova normativa, doncs, permet que “en aquests casos també es pugui sol·licitar el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, tot i que la Fiscalia actuï com a acusació pública”. Casal també va especificar que per als casos en els quals la defensa i l’assistència tècnica lletrada hagin de prestar-se pel torn d’ofici “no es podran demanar més de tres sol·licituds en un període de dotze mesos per tal d’evitar abusos i poder garantir un ús digne del sistema”. El portaveu del Govern va assegurar que hi ha personal suficient per cobrir aquesta modificació del reglament: “Disposem de l’equip de juristes del col·legi.” No va poder donar, però, un càlcul aproximatiu del cost que suposarà a l’erari públic.

+

PROVES DE CATALÀ

Cultura convoca exàmens oficials de català al juny. A banda, rebaixa el topall d’assoliment del nivell C1 de 70 punts a 65 (sobre 100) i marca una puntuació mínima de 10 (sobre 20) en la prova oral del nivell B1.

LLENGUA BLAVA

Agricultura posa en marxa una nova campanya de vacunació contra el virus de la llengua blava arran de l’aparició de nous serotips de la malaltia a França.

MOBILITZACIÓ POPULAR

Govern no té cap petició de la Coordinadora per un Habitatge Digne per poder convocar la mobilització del 5 d’abril: “Quan ens arribi, en farem una anàlisi tècnica, mai política.”