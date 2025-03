La Fundació Armor entrega 5.000 per a l'hotel social de Creu Roja

Entrega del xec de la Fundació Armor a la Creu Roja per a l'hotel PeralbaCR

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Creu Roja ha rebut 5.000 euros de la Fundació Armor per als habitatges socials de l'hotel Peralba, segons ha anunciat l'entitat. La donació s'emmarca en el segon sopar benèfic que l'ONG va fer el 28 de febrer a Grau Roig.

L'entitat recorda que l'hotel Peralba es convertirà en un edifici per acollir entre 36 i 60 persones en situació de risc o exclusió social que allí tindran un espai d'habitatge i suport assistencial i activitats formatives per afavorir la integració social. Creu Roja gestionarà l'immoble amb la col·laboració del ministeri d'Afers Socials, que derivarà als usuaris. Les obres es van iniciar la setmana passada i es preveu que finalitzin a l'estiu. La reforma de l'antic establiment hoteler inclou la instal·lació d'una bugaderia, un lavabo adaptat, una cuina i un ascensor per garantir l'accessibilitat.